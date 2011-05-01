Грач і Вітренко провели альтернативну маївку в Сімферополі

Прихильники Компартії робітників і селян, Прогресивної соціалістичної партії України і «Російського віче» провели в неділю в Сімферополі, в сквері героїв соціалістичної праці, «Союзне віче», присвячене дню солідарності трудящих, - акція стала альтернативою першотравневої ходи головним проспектом міста,повідомила прес-служба КПРС.

Три громадсько-політичні сили ухвалили рішення не проводити демонстрацію спільно з Партією регіонів «на знак протесту проти олігархічного курсу», який, на їх думку, ведуть президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і ПР.

«Олігархічні угруповання хочуть, щоб народ України забув про своє історичне минуле, втратив відчуття власної гідності, змирився з безвихідною бідністю і рабським існуванням. Трудящі Криму і України повинні усвідомити, що держави, яка стояла на варті їхніх інтересів, більше не існує. Тому безглуздо чекати від нинішньої влади, що вона захищатиме їхнє благополуччя і людську гідність. Це знову стає справою рук самих трудящих», - заявив лідер КПРС Леонід ГРАЧ.

Організатори стверджують, що акція зібрала дві тисячі осіб. На маївку приїхала лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО.

Демонстранти тримали гасла: «Порушників трудового законодавства - під суд!», «Бідна молодь в державі без майбутнього», «Жебрацькі пенсії - ганьба держави!», «Геть високі тарифи на комунальні послуги - газ, воду, електроенергію!».