Лідер комуністів Севастополя закликав виступити проти капіталу

Перший секретар Севастопольського міськкому КПУ Василь ПАРХОМЕНКО вважає, що людина праці більше не повинна терпіти всіляких принижень з боку великого капіталу, і закликає «організовано, як робиться у всьому світі, виступити проти капіталу».

«Сьогодні навіть «найзатурканіший» людині зрозуміло, що ніякого соціального партнерства, ніякого миру у людини праці з капіталом бути не може. Те, що відбувається в Україні, це класичне підтвердження безпардонного, нещадного приниження людини праці», - заявив він під час першотравневого мітингу, що зібрав більш як тисячу чоловік - представників трудових колективів міста і деяких політичних сил.

Лідер севастопольських комуністів закликав вдуматися в цифри: «За минулий рік 100 найбагатших олігархів України стали в 2-5 разів багатше! А звичайна робітнича людина стала ще бідніша». Чому це відбувається, запитав він. «Тому що капітал завжди грабуватиме країну і людину, незалежно від того, які політичні кольори перебувають у влади. Суть влади проста: дати можливість капіталу пограбувати людину праці», - зазначив ПАРХОМЕНКО.

«Єдина можливість для людини праці боротися на рівних, це організовано, як робиться у всьому світі, виступити проти капіталу. Ми готові бути поряд з робітниками в боротьбі за справедливі вимоги. Ми говоримо вам сьогодні: хай живе робітничий клас, геть уряд олігархів!», - сказав він.

Першотравневий мітинг у Севастополі відбувся під гаслами: «Вітчизняному виробництву - підтримку держави», «Соціальній державі - соціальну політику», «Працюючій людині - гідні умови», «Працюючим - гідну зарплату», «Всьому народу України - гідне життя».

Після мітингу колони профспілок, КПУ і ПСПУ здійснили святкову ходу міським кільцем.