ВМС України і ЧФ РФ планують влітку ракетні стрільби в Чорному морі

Флоти України та Росії влітку цього року мають намір при спільному забезпеченні провести в акваторії Чорного моря ракетні стрільби, повідомили журналістам перший заступник командуючого Військово-морськими силами Збройних сил України віце-адмірал Сергій ЄЛІСЄЄВ і заступник командуючого Чорноморським флотом Російської Федерації віце-адмірал Сергій МЕНЯЙЛО в ході конференції з підготовки намічених на 23-27 травня російсько-українських навчань «Фарватер миру-2011».

Відповідаючи на запитання, чому скасовані заплановані раніше ракетні стрільби в ході проведення майбутніх навчань «Фарватер миру-2011», МЕНЯЙЛО сказав, що їх ніхто не скасовував. «Але, враховуючи, що заходи навчань «Фарватер миру-2011» насичені, залучені великі сили... ми вирішили підготуватися до стрільб більш ретельно, з урахуванням заходів безпеки», - додав він.

«За узгодженим із Військово-морськими силами України рішенням, ракетні стрільби буде проведено в ході планової бойової підготовки. І ми зробимо все для того, щоб забезпечити виконання цих ракетних стрільб. Ракетні стрільби - це потенційно небезпечний захід, тим більше, в такому районі й такими силами. Тому, планово до них підготуємося й планово виконаємо», - підкреслив МЕНЯЙЛО.

ЄЛІСЄЄВ підтвердив, що за узгодженням із ВМС України «стрільби перенесено на інший час, і це пов`язано зі складністю підготовки їх проведення». Як зазначив віце-адмірал, основним моментом, що вплинув на ухвалення такого рішення, було те, що подібні спільні заходи флотами не проводилися достатньо тривалий час, тому потрібна ретельна підготовка. «Щоб, як кажуть, відчути плече один одного в цьому питанні, зрозуміти дії кожного в кожну наступну хвилину», - сказав ЄЛІСЄЄВ.

За словами віце-адмірала, стрільби проводитимуться в червні-липні.