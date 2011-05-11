ВМС України беруть участь у навчанні тактичної групи ЄС

Два представники окремого батальйону морської піхоти військ берегової оборони Військово-морських сил України майор Олександр ЄСІН та капітан Олег САВІНОВ у складі багатонаціональної тактичної групи Європейського Союзу HELBROC беруть участь у командно-штабному навчанні EVROPI II/11, яке розпочалося 9 травня у місті Кілкіс (Грецька Республіка), повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Метою навчання, що відбувається на базі навчального полігону 71 аеромобільної бригади Збройних Сил Греції, є перевірка готовності багатонаціональної тактичної групи до виконання завдань за призначенням під час її перебування на чергуванні в Європейському Союзі протягом другого півріччя поточного року.

Планується, що у термін до 21 травня учасники командно-штабного навчання відпрацюють елементи штабних процедур щодо організації управління, взаємодії та логістичного забезпечення підрозділів багатонаціональної тактичної групи під час їх можливої участі в операціях з урегулювання криз, зокрема попередження конфліктів та силового розмежування конфліктуючих сторін, евакуаційних та гуманітарних операціях.

Також під час навчання EVROPI II/11 українські військовослужбовці матимуть змогу вивчити порядок розгортання та роботи штабу, організацію підготовки та бойового злагодження підрозділів, склад сил та засобів багатонаціональної тактичної групи ЄС HELBROC.

Участь представників Збройних Сил України у заході відбувається у відповідності до переліку заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України на квітень-травень 2011 року.

3 червня 2008 року між Україною та Європейським Союзом ратифіковано угоду про визначення загальної схеми участі України в операціях ЄС із врегулювання криз.

Статтями 9 та 10 цієї угоди передбачено, що український контингент та персонал виконуватиме службові обов’язки та поводитиме себе виключно в інтересах операції ЄС, залишаючись у повному підпорядкуванні своєму національному керівництву. У разі виникнення кризової ситуації та прийняття відповідних рішень на міжнародному та національному рівнях сили і засоби Збройних Сил України направлятимуться до участі в операції ЄС відповідно до діючого законодавства України, з урахуванням конкретного місця проведення операції.