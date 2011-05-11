Вантажівка з 20 тоннами деревини перекинулася на гірській трасі

У Криму перекинулася вантажівка з 20 тоннами деревини, водій опинився затиснутий в розбитому автомобілі, для врятування його життя бійцям МНС знадобилося близько восьми годин, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Аварія сталася в ніч на середу на трасі до Ялти. Хурою «Рено» керував 24-річний житель Рівненської області. За попередньою версією, ДТП сталася через недосвідченость водія. «Він перевищив допустиму швидкість руху на небезпечній ділянці траси. Спроби зупинити вантажівку не увінчалися успіхом. Гальма у «Рено» відмовили на повороті, де досить часто трапляються аварії, машину стало заносити, і водій втратив управління», - говориться в прес-релізі.

Вантажівка перекинулася на водійську сторону, потягнувши за собою причіп, частина вантажу висипалася з машини і скотилася з крутого схилу. Зупинкою для автомобіля стала опора тролейбусної лінії, в яку влетів транспортний засіб. Кабіну водія роздавило. Чоловік залишився живий, але його ноги затиснуло конструкціями машини. «Більш як 8 годин знадобилося рятувальникам МНС, щоб звільнити постраждалого. Бійці МНС проводили деблокування з особливою обережністю. Протягом всього часу, поки проводилися рятувальні роботи, поряд з водієм знаходилася група медиків, які кололи знеболюючі препарати, зупиняли кровотечу тощо», - говориться в прес-релізі. У важкому стані чоловіка доставлено до лікарні.