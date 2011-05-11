Севастополь визначив переможців фестивалю "Перемогли разом"

У Севастополі визначили переможців VII Міжнародного фестивалю телевізійних і радіопрограм «Перемогли разом», що тривав тут з 8 травня.

Перший заступник голови Державного комітету радіо і телебачення Анатолій МУРАХОВСЬКИЙ вручив гран-прі фестивалю представникам телерадіомовної організації Союзної держави Росії та Білорусі за ігровий фільм «Брестська фортеця». Гран-прі також присуджено радіопрограмі «Офіцери» Чернівецької обласної телерадіокомпанії.

Дипломами і призами (фронтовий світильник, так званої коптілка) на церемонії відзначено лауреатів - переможців у восьми номінаціях фестивалю.

На конкурс надійшло 183 роботи. Було надіслано 146 телевізійних програм із 17 країн і близько 40 радіопрограм із 3 країн.

Метою фестивалю є активізація висвітлення у ЗМІ величі подвигу народів країн антигітлерівської коаліції у розгромі фашистської Німеччини, сприяння військово-патріотичному вихованню молоді, підвищенню фахової майстерності творчих працівників телебачення і радіо.

Організаторами фестивалю є Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Міністерство оборони України, Севастопольська міськдержадміністрація, Севастопольська міська рада, Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія, Асоціація працівників ЗМІ України, Євразійська Академія телебачення і радіо.