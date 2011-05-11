15-річний підліток помер від інтоксикації алкоголем у Криму

15-річний підліток помер в результаті алкогольної інтоксикації організму в Криму, повідомила в середу прес-служба кримського управління МВС.

Нелегкий для психічного стану підлітка період почався рік тому, коли в результаті дорожньо-транспортної аварії загинула 18-річна дівчина, в яку він був таємно закоханий.

У поминальний день хлопець побував на могилі загиблої і вирішив вилікувати свою печаль за допомогою алкоголю. 7 травня була річниця з дня смерті подруги - підліток продовжив пити.

Тіло хлопця було виявлено в будинку його приятеля в ніч на 9 травня. Підліток помер уві сні.

Співробітники міліції проводять дослідчу перевірку.