15-річний підліток помер від інтоксикації алкоголем у Криму
17:32, 11 травня 2011Крым
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Страждав через смерть подруги
15-річний підліток помер в результаті алкогольної інтоксикації організму в Криму, повідомила в середу прес-служба кримського управління МВС.
Нелегкий для психічного стану підлітка період почався рік тому, коли в результаті дорожньо-транспортної аварії загинула 18-річна дівчина, в яку він був таємно закоханий.
У поминальний день хлопець побував на могилі загиблої і вирішив вилікувати свою печаль за допомогою алкоголю. 7 травня була річниця з дня смерті подруги - підліток продовжив пити.
Тіло хлопця було виявлено в будинку його приятеля в ніч на 9 травня. Підліток помер уві сні.
Співробітники міліції проводять дослідчу перевірку.
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