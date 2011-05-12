Путін схвалив проект договору про узгодження пересувань ЧФ РФ

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН схвалив проект міжурядової угоди між Україною і Росії про узгодження пересувань, пов`язаних з діяльністю формувань Чорноморського флоту Росії, поза межами їх дислокації, повідомила прес-служба уряду РФ.

«Доручити МЗС Росії за участю Міноборони провести переговори з українською стороною і після досягнення домовленості підписати від імені уряду РФ зазначену угоду», - йдеться у розпорядженні ПУТІНА.

Угода порушує питання пересувань, пов`язаних з діяльністю військових формувань ЧФ РФ на території України поза місцями їх дислокації, та їх узгодження.