"Русское единство" розповіло про провокації у Львові

Партія «Русское единство» вважає провокаційною заборону суду на проведення 9 травня у Львові будь-яких масових заходів.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили керівники цієї партії.

Відповідаючи на запитання, на якій підставі всупереч рішенню львівського суду про заборону на проведення будь-яких масових заходів у місті 9 травня «Русское единство» організувала свою акцію, лідер партії Сергій АКСЕНОВ заявив, що «партія «Русское единство» не проводила жодних акцій, жодних заходів». За його словами, «в наших рядах не було партійних прапорів, партійної символіки, всі, хто приїхав до Львова того дня діяли від свого імені як приватні особи, вони були запрошені Радою ветеранів міста Львова на святкування 9 травня». «При цьому ми не вважаємо, що якщо з Криму приїхало більш як 20 осіб, то це була якась організована акція. Ми законослухняні громадяни і закон у цій частині не порушували», – заявив АКСЕНОВ.

Член політради партії Сергій ЮХІН додав, що керівники ветеранської організації Львова і обласної організації Антифашистського комітету запросили їх до Львова на святкування Дня Перемоги. На репліку журналістів про те, що такого запрошення не було, ЮХІН заявив, що «вчора про всяк випадок зателефонував їм і вони підтвердили своє запрошення».

Заступник голови партії Дмитро ПОЛОНСЬКИЙ додав, що підтвердженням їх спілкування з ветеранськими організаціями Львова є листування, офіційні заявки на адресу Львівської міськради. «Розуміючи, що наша поява може викликати неоднозначну реакцію, ми погодили графік проведення маршу перемоги у Львові з ветеранською організацією і в листуванні з міськрадою і між собою чітко вказували, що не збираємося проводити якісь заходи всупереч планам міської влади», – заявив ПОЛОНСЬКИЙ. «Ми готові були вписатися зі своїми акціями, зі своїми діями в програму святкування Дня Перемоги у Львові», – додав він.

Відповідаючи на запитання, чому до Львова 9 травня не приїхали лідери партії, співголова «Русского единства» Сергій ЦЕКОВ сказав, що вони «збиралися поїхати, але з урахуванням того, що було дуже багато провокаційних заяв, ми не хотіли підтримувати ці провокаційні заяви, створювати якісь додаткові умови для того, аби у Львові розгорався конфлікт за нашою участю». Проте при цьому він відзначив, що представники «Русского единства» у Львові вчинили «дуже правильно».

У свою чергу, АКСЕНОВ пояснив, що «Русское единство» проводило акцію «Шляхами перемоги», в рамках якої кожний з керівників партії був прикріплений до конкретного міста. «Я як лідер партії відповідав за Київ і зустрічався з ветеранами там. Після рішення львівського суду я для себе прийняв рішення не летіти туди, аби це не було сприйнято як якусь провокацію», – заявив він.

Крім того, АКСЕНОВ повідомив, що «Русское единство» до дня Перемоги організувала акцію з видачі ветеранам війни в різних регіонах України сертифікатів на безкоштовний відпочинок і лікування у кримських санаторіях. За його словами, передача цих сертифікатів львівській ветеранській організації була однією з цілей поїздки представників «Русского единства» до цього міста. «Такі акції пройшли у всіх обласних центрах України, скрізь вони пройшли спокійно, без жодного надриву. Ми ніяк Львів у цьому ланцюгу не виділяли. І якби не було провокаційного рішення про відміну святкування Дня Перемоги в місті Львові, можливо, взагалі жодного ажіотажу навколо цього питання не було б абсолютно», – сказав він.

Відповідаючи на запитання про незаконність вивішування червоних прапорів у день Перемоги, оскільки Президент досі так і не підписав відповідного закону, ЦЕКОВ відзначив, що є інший закон про увічнення перемоги у війні, прийнятий в 2000 році, в одному з положень якого сказано, що під час святкування Дня Перемоги використовується символіка часів Великої Вітчизняної війни. «Тому з нашого боку порушення закону жодного не було. Порушення закону було з боку влади міста Львова і Львівської області, які прийняли рішення, що суперечать цьому закону», – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники проросійських організацій, зокрема партії «Русское единство» і «Родына» заявили про намір 9 травня у Львові організувати марш вулицями міста з радянською символікою. Такі плани вони аргументували тим, що влада Львова нібито має намір заборонити святкування Дня Перемоги в місті.

4 травня Львівська міськрада звернулася до суду з проханням заборонити проведення 9 травня громадських і політичних акцій. Міськрада направила позовну заяву до Львівського окружного адміністративного суду з вимогою заборонити проведення акцій 9 травня біля Пагорба слави і на Марсовому полі. Відповідачі – партії «Русское единство», «Родына» і ще 11 партій і громадських організацій, які подали заявки на проведення заходів 9 травня у вказаних місцях.

6 травня Львівський окружний адміністративний суд виніс заборону на проведення 9 травня в місті будь-яких масових заходів усім, хто подав заявки. Таке рішення суду було ухвалене з огляду на те, що під час численних акцій 9 травня у Львові могли виникнути масові безпорядки і зіткнення між опонентами з різних політичних сил і громадських організацій.

Але, попри судову заборону, представники «Русского единства» і «Родыны» 9 травня прибули до Львова для проведення заходів із святкування 9 травня. Представники цих партій, ветеранських організацій, а також ВО «Свобода», з 10.00 почали збиратися на Марсовому полі. Близько двох тисяч працівників міліції, а також бійців спецпідрозділу «Беркут» оточили щільним кільцем місце поховання воїнів, і лише окремі ветерани мали змогу пройти туди, аби покласти квіти. В цей час між членами супротивних груп відбулися зіткнення, в результаті одного з них травматичне поранення в ногу одержав представник «Свободи».

У свою чергу, представники ветеранських організацій, КПУ, партії «Родына» і «Русское единство» на автобусах переїхали з Марсового поля до Пагорба Слави, проте активісти «Свободи» і ряду молодіжних організацій намагалися не пустити їх.

Через деякий час бійці спецпідрозділу «Беркут» звільнили проїжджу частину і пропустили автобуси з ветеранами, відтіснивши радикально налаштовану молодь від центральної алеї. Проте локальні зіткнення продовжували виникати, з натовпу летіли порожні пляшки і каміння.

Ветерани поклали до Вічного вогню на Пагорбі Слави червоний вінок з написом «Воїнам-переможцям від комуністів Львівщини». Потім комуністи й ветерани пройшли на алею Слави, де поховані Герої Радянського Союзу, і також поклали квіти. У цей час на пагорбі Слави одночасно було піднято декілька червоних прапорів, прапори часів війни, прапор із символом міста-героя Одеси, прапори з символікою Радянського Союзу.

Міліція порушила 5 кримінальних справ за порушення громадського порядку під час заходів 9 травня у Львові.