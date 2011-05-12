Ветерану, який влаштував протест 9 травня, видадуть новий паспорт

У Севастополі 96-річному ветерану війни Олексію ПУЛЯЄВУ, який влаштував 9 травня на центральній площі дозволену судом мирну акцію на знак протесту проти того, що родичі відібрали у нього паспорт і намагаються у суді визнати його недієздатним, видадуть новий паспорт. Про це місцевий телеканал НТС (Незалежне телебачення Севастополя) повідомив адвокат Борис КОЛЕСНІКОВ.

За інформацією телеканалу, ветеран живе у квартирі в центрі міста і впродовж 7 місяців не може добитися, щоб йому повернули відібраний родичами паспорт. Також ветеран стверджує, що родичі намагаються у суді визнати його недієздатним.

Також, за твердженням НТС, керівництво Ленінської районної держадміністрації через суд двічі намагалося заборонити ПУЛЯЄВУ проводити акцію, але суд Ленінського району став на бік ветерана. Крім того, ветерана підтримують громадські активісти, надаючи йому юридичну допомогу.

Як зазначив КОЛЕСНІКОВ, будь-які дії, пов`язані з відбиранням паспорта у громадянина, – це кримінально карані діяння. За його твердженням, саме під час проведення ветераном акції протесту до ПУЛЯЄВА підійшов заступник начальника паспортного столу Ленінського району і запропонував ветеранові одержати новий паспорт.

«Сьогодні вирішується питання видачі нового паспорта ветеранові, але особа, яка відібрала старий паспорт, вона жодної відповідальності не понесла», – зазначив КОЛЕСНІКОВ.