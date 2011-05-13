Міськрада Севастополя закликає Раду заборонити партію Тягнибока

Міська рада Севастополя засудила дії "екстремістських сил" у Львові й закликала Верховну Раду заборонити діяльність політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Свобода".

"Ми, депутати Севастопольської міської ради, представники всіх політичних сил і громадських організацій міста-героя, рішуче засуджуємо знущання над пам`яттю загиблих у роки Великої Вітчизняної війни, й висловлюємо категоричний протест провокаційним діям екстремістів", - йдеться в прийнятому на позачерговому засіданні зверненні міськради до народу України, президента та Верховної Ради.

Депутати вимагають провести ретельне розслідування подій, що сталися у Львові 9 травня, виявити й покарати організаторів, посібників і виконавців політичної провокації, яка підриває авторитет України в очах демократичного міжнародного співтовариства.

Міськрада Севастополя закликала "всіх громадян України пам`ятати уроки Великої Вітчизняної війни, своєю принциповою громадянською позицією не допустити відродження фашизму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, дестабілізації політичної та соціальної ситуації в країні".