Крим виставив на аукціон 22 га землі

Земельна ділянка площею 22,13 га на південному березі Криму виставлена для продажу на аукціон 16 червня, стартова ціна лоту становить майже 5 млн. 204 тис. грн., повідомила прес-служба Республіканського комітету із земельних ресурсів.

Земля знаходиться в трьох кілометрах від Чорного моря і в 500 метрах від траси.

Ділянка розташована за межами селищної ради Сімеїзу.

Оголошений на 27 квітня аукціонз продажу 4 лотів - двох ділянок 0,9 га і 1 га поблизу Армянська, ділянки 22,13 га за межами селищної ради Сімеїзу і ділянки 7,7082 га в Бахчисарайському районі - не відбувся, оскільки надійшли лише дві заявки на участь в торгах. Один претендент побажав придбати ділянку в Бахчисарайському районі, іншний - поблизу Сімеїза.