Мешканці Сімферополя залишаться без ТV до 20 травня
14:32, 16 травня 2011Крым
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З 9.00 до 16.00
Припинення трансляції телерадіопрограм можливе 16-20 травня в Сімферополі через виконання підготовчих робіт з монтажу цифрового устаткування на башті радіотелевізійної передавальної станції, повідомила прес-служба мерії.
«З 9.00 до 16.00 в Сімферополі буде припинена трансляція телерадіопрограм», - йдеться в прес-релізі.
Радіотелевізійний передавальний центр Криму приносить вибачення за незручності.
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