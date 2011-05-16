Мешканці Сімферополя залишаться без ТV до 20 травня

Припинення трансляції телерадіопрограм можливе 16-20 травня в Сімферополі через виконання підготовчих робіт з монтажу цифрового устаткування на башті радіотелевізійної передавальної станції, повідомила прес-служба мерії.

«З 9.00 до 16.00 в Сімферополі буде припинена трансляція телерадіопрограм», - йдеться в прес-релізі.

Радіотелевізійний передавальний центр Криму приносить вибачення за незручності.