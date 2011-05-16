Бійці Балоги п'ять годин витягували дерево з Бельбеку

Співробітники МНС в понеділок провели аварійні роботи з відчистки річки Бельбек, до якої впала тополя і перекрила русло, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

"У разі проливних дощів через дерево могла виникнути паводкова ситуація: підвищиться рівень води, і потім статися затоплення найближчих населених пунктів, садів і земельних угідь", - говориться в прес-релізі.

Сім бійців МНС розпилили дерево і вивезли його. Операція продовжувалася п`ять годин.

Команда "Школи безпеки" також взяла участь в розчищанні русла річки. Діти прибрали територію і вивезли близько ста мішків сміття.