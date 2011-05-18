Проти меджлісу грає Росія?

Лідер меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявляє, що Росія фінансує діяльність об`єднань кримських татар, які виступають проти меджлісу.

На думку ДЖЕМІЛЄВА, останнім часом активізувалася підтримка, зокрема пропагандистська, «окремих угрупувань з числа кримських татар».

«Будуть створюватися і посилено підтримуватися сусідньою країною нові громадсько-політичні, релігійні, молодіжні, жіночі організації кримських татар різних орієнтацій, за умови, що вони активно виступатимуть проти меджлісу», - сказав ДЖЕМІЛЄВ на мітингу в Сімферополі з нагоди 67-х роковин примусового переселення кримських татар до Середньої Азії, Сибіру і на Урал.

«Розраховувати на те, що наша Служба безпеки зробить якісь зусилля з припинення такого роду діяльності сусідньої країни на нашій території, нам не доводиться, тому що через різні обставини ми знову опинилися у становищі "молодшого брата", а молодшим, як відомо, не належить втручатися у справи старших. Нам залишиться лише спостерігати, скільки ж у нашому середовищі людей, готових заради якихось особистих матеріальних благ працювати проти свого народу», - підкреслив ДЖЕМІЛЄВ, додавши, що поки їх «не так вже багато».