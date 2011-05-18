Під`їзну колію на мільйон гривень розікрали в Криму

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом розкрадання під`їзної колії вартістю понад 1 млн. грн. в Євпаторії в 2002-2010 роках, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Через неналежне виконання обов`язків залізничниками було розкрадено тисячі метрів колії. Посадовці намагалися приховати цей факт, у документах відображаючи наявність колії», - зазначається в повідомленні.

Кримінальну справу порушено за частиною 2 статей 366 і 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість і посадова підробка, які призвели до тяжких наслідків.

Слідство у справі доручене Кримській транспортній прокуратурі.