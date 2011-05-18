Екс-мера Гаспри віддали під суд

Прокуратура Криму передала до суду кримінальну справу за звинуваченням колишнього мера південнобережного селища Гаспра Олени ТЕТЕРИ в незаконному вилученні 33,5 гектарів землі в Гаспрі, що належать трьом санаторіям об`єднання «Укрпрофздравниця», повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Під час слідства встановлено, що посадовець підробила рішення сесії, на підставі якого три санаторії позбулися земельних ділянок, що оцінюються в 78,3 млн. грн.», - говориться в прес-релізі.

За результатами розслідування екс-меру пред`явлено звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених частинами 2 статей 365 і 366 Кримінального кодексу - тобто перевищенні службових повноважень і посадовій фальсифікації.

«Вжитими прокуратурою заходами в судовому порядку визнано протиправним і недійсним рішення про припинення санаторіям права користування земельними ділянками», - повідомило наглядове відомство.

ТЕТЕРА, яка керувала Гаспрою (Велика Ялта) в 2002-2006 роках, була арештована в жовтні 2010 року.