Фестиваль мистецтв "Війна і мир" відбудеться у червні у Севастополі

Фестиваль мистецтв «Війна і мир» відбудеться 1-14 червня у Севастополі, повідомив на прес-конференції в УНІАН художній керівник фестивалю Роман МАРХОЛІЯ.

«Війна і мир» по`єднає у собі різні жанри: військову музику, кіно, фотографію, сучасний танець, перформанс, медіа-арт. При цьому, зазначив він, фестиваль приурочений до Дня міста, і тому його головною дійовою особою стане сам Севастополь.

За словами МАРХОЛІЇ, фестиваль збере найбільш видовищні форми мистецтва і об`єднає їх у гармонійне ціле з архітектурно-історичним простором міста. «Впродовж 10 днів ми хочемо звести воєдино всі проекти, які були накопичені роками», - сказав він.

До програми фестивалю увійшли такі заходи:

«Михайлівська музична асамблея» (3 червня): урочистий вечір, присвячений відкриттю фестивалю. На плацу старовинного бастіону зазвучать голоси молодих зірок російської і української оперної сцени у супроводі Севастопольського симфонічного оркестру;

«Парадний портрет» (4-14 червня): центральні вулиці і площі міста на десять днів перетворяться на виставку парадних портретів декількох поколінь севастопольців;

«Севастополь. Євген Халдей. Класика фотографії» (4-30 червня): виставка видатного радянського фотографа Є.Халдея, присвячена другій обороні Севастополя, а також обрані роботи майстра різних років;

«Севастополь. Сімейний альбом. Дитинство і юність» (4-14 червня): виставка фотографій з сімейних альбомів севастопольців і предметів побуту часів радянського дитинства;

Фестиваль військових оркестрів Sevastopol Military Tattoo (10-12 червня): 10 військових оркестрів з України, Росії, Білорусі, Алжиру і Франції зберуться в Севастополі, щоб представити свої програми;

Фієста теплових аеростатів «Монгольф’єрія» (9-13 червня): до Севастополя приїдуть десятки кращих спортсменів світу, які допоможуть побачити севастопольцям і гостям місто з висоти;

Міжнародний пленер художників України і Росії «Фортифікаційні споруди Севастополя» (1-14 червня): відомі художники з України і Росії зберуться у Севастополі, щоб відобразити на полотнах образи бастіонів міста. Планується, що результатом пленеру стануть дві виставки.

Як зазначив президент фестивалю Олексій ШЕРЕМЕТЬЄВ, цей захід проходить вже другий рік. «Це дуже важливий фестиваль і для міста, і для країни», - сказав він.