Будівництво будинків для моряків ЧФ Росії розпочато у бухті Козача

У Севастополі у районі бухти Козача на кошти Міністерства оборони Російської Федерації розпочато будівництво перших двох, 140- і 151-квартирного будинків для військових моряків РФ. Впродовж 2011-2013 років тут планується збудувати 1260 службових квартир для військовослужбовців Чорноморського флоту РФ загальною площею 75,6 тис. кв. м., повідомив УНІАН прес-секретар командування ЧФ РФ капітан 1-го рангу В’ячеслав ТРУХАЧОВ.

Він уточнив, що решта об`єктів знаходиться у стадії проектування.

За словами офіцера, житлові будинки для моряків зводитимуться у безпосередній близькості з містечком бригади морської піхоти, на ділянці землі, відведеній Чорноморському флоту під забудову рішенням Севастопольської міськради у 2006 році.

Суть проекту розвитку мікрорайону «Козача бухта» - інтенсивна забудова так званого Східного житлового масиву узбережжя бухти Козача. Саме там, на південь і на захід від «спецтериторій» (полігонів бойової підготовки і військових частин ЧФ), які займають 58% території «східного» масиву, заплановано масштабне соціальне будівництво. Це будівництво включає створення набережної, пляжів, паркової зони, а також спорудження житла, будівель «соцкульпобуту» (шкіл, поліклінік, дитячих садків, громадського центру дозвілля і відпочинку, спортивного комплексу, супермаркету і магазинів). Перспективний план також передбачає індивідуальну забудову, будівництво яхт-клубу, відкритого плавального басейну, готелю на 600 місць, декількох автопаркінгів, у тому числі і підземних.

Раніше Чорноморський флот силами свого Будівельного управління зводив житлові будинки у ряді районів міста. Місце, де у Севастополі найбільш компактно проживають сім`ї військовослужбовців ЧФ РФ - один з мікрорайонів на проспекті Генерала Острякова, збудований у 1990-2000 роки на кошти уряду міста Москви.