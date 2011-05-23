Ботсад запрошує на бал ірису
10:41, 23 травня 2011Крым
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Представлено більш як 140 сортів квітів
Виставка ірису бородатого відкриється 28 травня у Нікітському ботанічному саду на півдні Криму.
На «балу» буде представлено більш як 140 сортів квітів, з яких 30 – тих, що раніше не виставлялися.
Виставка залежно від погоди триватиме протягом одного-двох тижнів, повідомляє офіційний сайт ботсаду.
Нікітський ботанічний сад засновано у 1812 році, він є однією з найстаріших науково-дослідних установ України.
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