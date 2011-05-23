Аквалангіст потонув у Криму

Житель Сімферополя загинув, купаючись в морі з аквалангом у Сакському районі півострова.

Нещасний випадок стався 22 травня, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Чоловік почав кликати на допомогу, перебуваючи в 150 метрах від берега, і зник під водою. Його брат знайшов тіло на глибині 4-5 метрів, зрізав акваланг, витягнув родича на берег і почав проводити реанімаційні дії. Медичні працівники, які прибули на місце події, констатували смерть сімферопольця.

Причина смерті буде встановлена судмедекспертом.

Місце, де сталася трагедія, не пристосовано для масового відпочинку людей на воді. Найближчий рятувальний пост розташований за 8,2 км.