Українсько-російське навчання «Фарватер миру-2011» відкрилося в Севастополі

Українсько-російське навчання «Фарватер миру-2011» сприятиме зміцненню дружби і взаєморозуміння між народами Росії та України, заявив командувач Чорноморського флоту РФ, керівник навчання (за принципом ротації) віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ в понеділок в Севастополі.

«Фарватер миру-2011» буде сприяти подальшому підвищенню морського, польового і льотного вишколу військовослужбовців Чорноморського флоту РФ, Військово-морських сил Збройних сил України, зміцненню дружби і взаєморозуміння між нашими братерськими народами», - сказав КОРОЛЬОВ під час урочистого шикування і мітингу з нагоди відкриття навчання, що проводиться згідно з планом міжнародного військового співробітництва між міністерствами оборони України і Російської Федерації.

КОРОЛЬОВ також зазначив, що між ЧФ Росії та ВМС України склалися добрі традиції взаємодії при спільному проведенні професійних свят - Дня ВМФ Росії і Дня флоту України, Дня захисника Вітчизни та інших свят і пам’ятних дат в історії обох країн.

КОРОЛЬОВ зауважив, що формат навчання значно розширюється: цього року залучено значні сили з обох сторін - більш як 15 надводних кораблів і суден, 10 літаків і вертольотів, більш як 50 одиниць бронетехніки, сили забезпечення. Темою навчання, яке триватиме по 27 травня, є проведення міжнародної миротворчої операції в кризовому районі.

В урочистому відкритті «Фарватеру миру-2011» також взяли участь командувач українських ВМС адмірал Віктор МАКСИМОВ, представники керівництва влади міста.

Спільні українсько-російські навчання серії «Фарватер миру» проводилися у 1997, 1999, 2001, 2003 і в 2010 роках (торік «Фарватер миру» відбувався у форматі командно-штабного навчання, без фактичного залучення сил). Минулого року керівниками військових відомств України і Росії прийнято спільне рішення про щорічне проведення «Фарватеру миру».