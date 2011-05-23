Заборгованість із зарплати в Севастополі знизилася на 6%

У Севастополі станом на 1 травня 2011 року заборгованість з виплати заробітної плати становила 7 млн. 749,2 тис. грн., повідомило Управління праці та соціального захисту міської державної адміністрації.

Порівняно з початком цього року заборгованість зменшено на 6,2% (на 510,2 тис. грн.), а порівняно з попереднім місяцем зниження становило 5 млн. 630,0 тис. грн. (42,1%).

Впродовж квітня повністю виплачена заборгованість із заробітної плати на 771-му ремонтному заводі засобів зв`язку Міністерства оборони РФ (2 млн. 32 тис. грн.), у Федеральній державній установі 13-го судоремонтному заводі Міністерства оборони РФ (2 млн. 473 тис. грн.), скорочена сума боргу в 471-му відділі торгівлі УТ ЧФ Міністерства оборони РФ - на 82,1 тис. грн., на КП «Севелектроавтотранс» - на 985,5 тис. грн., у ВАТ «Озеленювач» - на 91,4 тис. грн., в ТОВ «Імперія-Південь» - на 14,1 тис. грн.

Найбільшими боржниками з виплати зарплати в місті залишаються ТОВ СУРП «Лазаревське адміралтейство» (борг на 1 травня становив 3 млн. 418,7 тис. грн., зростання на 1 січня цього року - 481 тис. грн.), і ДП «КБ радіозв`язку» (на 1 травня борг становив 2 млн. 234,6 тис. грн., зростання на 1 січня цього року - 68 тис. грн.).