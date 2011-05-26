Консульство Росії у Сімферополі злякалося плюшевої іграшки
13:00, 26 травня 2011Крым
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Дипломати викликали підривотехніків
Співробітники Генерального консульства Російської Федерації у Сімферополі викликали підривотехніків через виявлений на газоні пакет з плюшевою іграшкою, який видався дипломатам підозрілим, вибухівка не виявлена, повідомила прес-служба головного управління МВС у Криму.
В четвер вранці в чергову частину міліції звернулися працівники генконсульства, які знайшли біля своєї будівлі поліетиленовий пакет рожевого кольору з прикріпленою до нього іграшкою
Фахівці МНС і МВС відправилися перевірити отриману інформацію. "Вибухонебезпечних предметів у пакеті виявлено не було", - говориться в прес-релізі кримської міліції.
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