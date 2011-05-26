Консульство Росії у Сімферополі злякалося плюшевої іграшки

Співробітники Генерального консульства Російської Федерації у Сімферополі викликали підривотехніків через виявлений на газоні пакет з плюшевою іграшкою, який видався дипломатам підозрілим, вибухівка не виявлена, повідомила прес-служба головного управління МВС у Криму.

В четвер вранці в чергову частину міліції звернулися працівники генконсульства, які знайшли біля своєї будівлі поліетиленовий пакет рожевого кольору з прикріпленою до нього іграшкою

Фахівці МНС і МВС відправилися перевірити отриману інформацію. "Вибухонебезпечних предметів у пакеті виявлено не було", - говориться в прес-релізі кримської міліції.