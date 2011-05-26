Україна очолила раду керівників податкових служб країн СНД

Головування в Координаційній раді керівників податкових служб країн - учасниць Співдружності незалежних держав перейшло від Таджикистану до України. Таке рішення було ухвалене в четвер на 18-му засіданні Координаційної ради в Ялті.

“Починаючи із сьогоднішнього дня Україна очолюватиме Координаційну раду. Я буду його головою”, - повідомив голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО журналістам після засідання.

“Ми дуже раді, що Україна головуватиме наступного року. Сподіваюся, ми вирішимо багато питань”, - заявив керівник Федеральної податкової служби Росії Михайло МІШУСТІН.

Керівники Координаційної ради обираються строком на один рік в алфавітному порядку за назвою країн СНД.

Під час засідання обговорювалися основні показники роботи податкових служб країн СНД, зміни в податкових законодавствах, що набули чинності цього року, звіти робочих груп з аналізу податкового законодавства, затверджено план заходів Координаційної ради на поточний рік тощо.

Наступне, 19-е засідання ради, швидше за все, відбудеться в першому півріччі 2012 року в Баку (Азербайджан).