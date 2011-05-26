Кримчанин облив кислотою трьох пасажирів електрички

Житель Криму облив кислотою трьох пасажирів приміського електропоїзда сполученням "Сімферополь-Севастополь", міліція порушила кримінальну справу, підозрюваний поки що не затриманий, хоча його особа встановлена, повідомила прес-служба управління МВС на Придніпровській залізниці.

56-річний чоловік вилив кислоту на свою колишню співмешканку в середу у вагоні електрички (при цьому постраждали ще двоє пасажирів) і залишив електропоїзд.

Жінка у тяжкому стані знаходиться в опіковому відділенні 6-ої міськлікарні Сімферополя.

Справу порушено за статтею 121 Кримінального кодексу - "умисне тяжке тілесне ушкодження".