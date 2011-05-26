"Лексус" депутата спалили у Криму

Машину депутата Сімферопольської міськради і власника мережі магазинів «Білонг» Бориса Фротмана підпалили увечері 24 травня біля хрущовки на вулиці Гагаріна. Як вдалося з`ясувати газеті «Сегодня»,чорний «Лексус» седан знаходився не в гаражі підприємця, а постійно паркувався на ніч біля будинку його водія — поряд з двором звичайної 5-поверхівки по Гагаріна, 26.

За словами сусідів, квартира шофера, якого звуть Юрій, знаходиться в першому під`їзді на четвертому поверсі, її вікна не виходять на те місце, де він поставив автомобіль, — фактично транспорт був без нагляду. «Пожежа почалася на початку десятого вечора, — розповіла жінка, яка проживає в тому ж під`їзді, і представилася Валентиною. — Але швидко вискочив охоронець перукарні і вогнегасником погасив полум`я».

Сам Борис Фротман відмовився коментувати ситуацію, лише підтвердив сам факт події: «Міліція зараз цим займається. Вам я нічого говорити не буду — ви шукаєте смажені факти, а це — мої особисті проблеми».

До речі, за день до випадку з «Лексусом» в Сімферополі підпалили ще одну дорогу іномарку — «Субару» місцевого підприємця, вона згоріла до тла.

У Севастополі підпали почалися 30 квітня: згоріла вантажівка «Фотон» і два легкові «Мерседеси». Охоронець стоянки, де стався перший інцидент, бачив, як невідомі під`їхали до огорожі і метнули у бік автомобілів пляшки з якоюсь рідиною. Наступної ночі, 2 травня, загорівся ВАЗ-2101, припаркований біля дома по вул. Хрустальова, ще через день — знову легковий «Мерс», але на сусідній вулиці. Потім наступило тимчасове затишшя, але 12 травня серія продовжилася: поряд з будинком по вул. Ватутіна загорівся «Москвич», а 15 травня в Нахімовському районі згоріли «Жигулі» 99-ої моделі.

Через тиждень ще три авто: «копійка», «вісімка» і «трійка». У всіх десяти випадках знайдені сліди запальної суміші. Провідний фахівець прес-центру МНС у Севастополі Наталія Гаваза повідомила «Сегодня», що це не розрізнені випадки, а серія умисних підпалів: «У нас в місті підпалюють автомобілі не вперше, але щоб десять за три тижні — це рекорд». Матеріальний збиток ще встановлюється. Примітно, що всі пожежі були в одному районі міста — Ленінському. Там же в лютому цього року невідомий підпалив два «Москвичі». Маніяків, що знищують представників радянського автопрому і «Мерси», досі не знайшли.