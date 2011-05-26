Українсько-російські навчання завершилися висадкою десанту

Висадкою морського тактичного десанту на необладнане побережжя в бухті Козача в Севастополі завершилася в четвер активна фаза міжнародних українсько-російських навчань «Фарватер миру-2011», що почалися 23 травня і темою яких було проведення міжнародної миротворчої операції в кризовому районі.

Підрозділи об`єднаного батальйону миротворчих сил зі штатним озброєнням і технікою висадилися на берег на бронетранспортерах, способом «на плав» і способом «корабель-берег» із великих десантних кораблів «Костянтин Ольшанський» (ВМС України) і «Николай Фильченков» (ЧФ РФ) з метою блокування, роззброєння (ліквідації) незаконних збройних формувань, евакуації некомбатантів із кризового району, пошуково-рятувального і медичного забезпечення миротворчих сил.

Крім того, здійснена висадка зі швидкохідних катерів морської штурмової групи, а також двох штурмових груп із вертольотів для захоплення ділянки побережжя і забезпечення висадки основних сил морського десанту. Силами двох флотів також було відпрацьовано епізод «Надання допомоги аварійному кораблю. Порятунок особового складу, що плаває на воді, у взаємодії з авіацією».

В інтерв`ю журналістам керівник навчань, командуючий ЧФ РФ віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ зазначив, що заходи проведено з реальним задіянням сил, в навчаннях брали участь морський, береговий, авіаційний і пошуково-рятувальний компоненти. «Ми з командувачем Військово-морських сил України і з моїми заступниками по навчанню і апаратом керівництва навчань попередньо підбили деякі підсумки, і маю сказати, що всі епізоди і етапи навчання виконано, цілі навчання досягнуто, завдання вирішено», - наголосив він.

КОРОЛЬОВ сказав, що завтра російська сторона передає естафету керівництва навчанням Військово-морським силам України.

Командувач ВМС України адмірал Віктор МАКСИМОВ, зі свого боку, зазначив: «Ви бачили, яка відпрацьована організація взаємодії двох штабів, корабельних сил, корабельно-десантних груп, корабельно-тралових, корабельно-пошукових ударних груп, авіації. Тобто, працювали злагоджено. Ви бачите, що погода була «на межі», але два флоти своє завдання виконали. На нашу думку, навчання оцінено на «добре».

Відповідаючи на питання, наскільки навчання наближені до реальності, МАКСИМОВ сказав: «Фактично, ми намагалися максимально наблизити навчання до реальності, провести миротворчу операцію з мінімальними втратами».

За діями військових моряків двох країн спостерігали постійний представник президента України в Криму Володимир ЯЦУБА, голова Севастопольської міської ради Юрій ДОЙНИКОВ, заступник голови Севастопольської ДМА Микола КАРПЄЄВ, ряд губернаторів областей Ямало-Ненецького автономного округу, які приїхали до Севастополя з метою підписання договорів про співпрацю.

Всього у «Фарватері миру-2011» було задіяно більш як 15 кораблів, катерів і суден, більш як 50 одиниць техніки морської піхоти, більш як 10 літаків і вертольотів, 260 чоловік особового складу морської піхоти.

Українсько-російські навчання серії «Фарватер миру» проводилися в 1997, 1999, 2001, 2003 і в 2010 роках. Минулого року керівниками військових відомств України і Росії було ухвалено рішення про щорічне проведення «Фарватеру миру».