Дефіциту на квитки до Криму немає

«Укрзалізниця» поки що не відзначає дефіциту на квитки на літні поїзди, повідомив на прес-конференції начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО.

«На сьогоднішній день немає дефіциту квитків - тільки перші поїзди призначаються на літо», - сказав він.

За словами ІВАНЬКА, якщо раніше в графікових поїздах по станції «Київ-пасажирський» пропонувалося до 1,5 тис. квитків, то сьогодні по цій станції тільки у напрямі Сімферополя, Феодосії, Керчі та Євпаторії є в наявності до 6 тис. квитків.

Зокрема, на один із найпопулярніших поїздів № 12 «Київ-Сімферополь», куди квитки розкуповуються в першу чергу, на 29 травня є в наявності 86 квитків, 30 травня - 140, 31 травня - 73, починаючи з 1 червня - 150-200 квитків.