"Радянські" автомати з газованою водою поставлять в Ялті

Автомати з продажу газованої води, конструкція яких повторює радянські, встановлять в Ялті, повідомила прес-служба мерії.

"Ідея цікава і корисна. Влітку всім хочеться пити, такі конструкції, розкидані містом, дозволять втамувати жагу всім бажаючим. Крім того, автомати мають цікавий і незвичайний у наш час дизайн", - сказав міський голова Олексій БОЯРЧУК.

Автомат розливатиме мінеральну і газовану воду. Машина забезпечена одноразовими пластиковими стаканчиками і контейнерами для сміття.

Влада Ялти обіцяє, що "радянські" автомати з`являться у місті, як тільки будуть вирішені питання їх підключення до енергоживлення.

З ініціативою виступила фірма "Аква-Ялта".