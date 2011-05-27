Псих у формі полковника регулює рух на дорогах у Криму

Чоловік з ознаками психічного розладу видає себе за співробітника Державної автомобільної інспекції і зупиняє автомобілі в районі села Перевалівка неподалік від Судака в Криму, повідомив "Українським Новинам" інспектор профілактичної роботи судацького відділу ДАІ Олег Куртіс.

"Раніше він просто переодягався, ходив туди-сюди, потім почав свистіти, врешті-решт, у формі, в полковницьких погонах зупиняє машини рукою. Форма, правда, жахлива: половина - міліцейська, половина - військова", - сказав представник ДАІ.

Інспектор повідомив, що серед водіїв ходять розмови про те, що вони давали 5-10 гривень цьому чоловікові. "Він не має на меті, щоб йому гроші дали, для нього найголовніше, щоб не порушували", - зазначив Куртіс.

ДАІ неодноразово забирала "форму" у псевдодаїшників, але той знову з`являється на трасі в обмундируванні. Державтоінспекція не виключає, що "форму" психічно хворому дають місцеві жителі. "Там є бар поряд, сидять, посміхаються, говорять: "Правильно-правильно, зупиняй!", - сказав інспектор.

Державтоінспекція поки нічого з чоловіком вдіяти не може. В законодавстві таке питання не передбачено. Психічно хворий не буйний.

Куртіс повідомив також, що ДАІ хоче написати про ситуацію в лікарню і просить жителів Перевалівки не давати форму чоловікові.