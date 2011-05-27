Феодосія три дні сидітиме без води

Феодосія з 31 травня по 2 червня залишиться без води через роботи на водоводі. Водоканал просить жителів регіону зробити запас на три доби, йдеться в повідомленні водоканалу.

Зокрема, плануються роботи з врізування судакського водоводу Д=1020 мм, водоводу в селі Насипне, субашського водоводу, очищення резервуарів питної води, заміна засувок на водопровідних очисних спорудах і розвідних мережах міста. «Відбуватиметься зупинка системи водопостачання з 00 годин 31-го травня до 24-ї години 2-го червня», - повідомив водоканал.

Адміністрація підприємства вибачається перед феодосійцями за заподіяні незручності.

У Великій Феодосії проживає майже 107 тисяч чоловік, із них 70,5 тисяч - в самому місті.