Феодосія три дні сидітиме без води
16:52, 27 травня 2011Крым
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Жителів просять зробити запас
Феодосія з 31 травня по 2 червня залишиться без води через роботи на водоводі. Водоканал просить жителів регіону зробити запас на три доби, йдеться в повідомленні водоканалу.
Зокрема, плануються роботи з врізування судакського водоводу Д=1020 мм, водоводу в селі Насипне, субашського водоводу, очищення резервуарів питної води, заміна засувок на водопровідних очисних спорудах і розвідних мережах міста. «Відбуватиметься зупинка системи водопостачання з 00 годин 31-го травня до 24-ї години 2-го червня», - повідомив водоканал.
Адміністрація підприємства вибачається перед феодосійцями за заподіяні незручності.
У Великій Феодосії проживає майже 107 тисяч чоловік, із них 70,5 тисяч - в самому місті.
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