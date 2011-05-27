МВС спростовує повідомлення про вбивство дівчини ісламістами в Криму

Поширена декількома ЗМІінформація про вбивство дівчини, яке нібито скоїли прибічники радикальної течії ісламу, не відповідає дійсності, повідомила "РІА Новості" начальник прес-служби міліції Криму Ольга Кондрашова.

За версією ЗМІ, троє чоловіків до смерті забили 17-річну дівчину камінням відповідно до норм шаріату.

"У Совєтському районі Криму дійсно було вбивство дівчини, підозрюваний затриманий і дає свідчення. За нашими даними, вбивця діяв один: спочатку задушив жертву ременем, потім, вже після того, як вона померла, двічі вдарив по голові камінням, що валявся поряд", - сказала Кондрашова.

За словами начальника прес-служби, вбивство було скоєно 11 травня. Слідчі встановлюють мотиви злочину.