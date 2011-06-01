Джарти порушить на Раді регіонів у Криму три питання

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ має намір порушити питання про прийняття і фінансування важливих для автономії державних програм на засіданні Ради регіонів, яке проведе найближчим часом у Криму президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, повідомила прес-служба кримського уряду.

«У моєму виступі на Раді регіонів я звертатимуся до президента щодо трьох держпрограм, які дуже важливі для Криму. Це «Вода Криму», «Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури» та «Екологічно безпечний Крим». З них прийнята тільки одна («Екологічно безпечний Крим») і не в повному об`ємі», – заявив ДЖАРТИ.

За його словами, перше питання засідання поки що остаточно не затверджене. «Наскільки мені відомо, воно буде пов`язане з недопущенням радикалізму в Україні, тобто, це питання національного масштабу. Друге питання – виконання Стратегії розвитку Криму до 2020 року, третє питання – пожежна безпека в Україні», – сказав ДЖАРТИ.