Екіпаж з Фінляндії виграв перегони Prime Yalta Rally

Екіпаж з Фінляндії у складі Юхо ХЯННІНЕНА і Мікко МАРККУЛА, що виступали на чеському автомобілі «Шкода», став переможцем Prime Yalta Rally 2011 - IV етапу серії Intercontinental Rally Challenge.

Французи посіли друге місце. Бронза - у чехів.

Підсумки змагань, що проходили з 2 червня, підбили увечері в суботу.

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ заявив на церемонії закриття Prime Yalta Rally 2011, що нинішні перегони стали знаковою подією для півострова. «Змагання (завдяки трансляції на телеканалі «Євроспорт») бачили більше 250 мільйонів глядачів», - сказав він.

Наприкінці 2010 року у календар IRC на 2011 рік були включені Prime Yalta Rally. Перегони проводяться у Криму з 2005 року. Їхінм ініціатором є Євген ЧЕРВОНЕНКО.

У Prime Yalta Rally 2011 брали участь 87 екіпажів з 21 країни.