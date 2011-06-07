Севастополь хоче більше грошей за базування Чорноморського флоту

Керівництво Севастополя розраховує на збільшення відрахувань на соціальний розвиток міста з бюджету Росії у зв`язку з базуванням у місті Чорноморського флоту РФ, заявив на брифінгу перший заступник голови міськдержадміністрації Сергій ЖИВОДУЄВ.

«8-10 червня відбудеться черговий раунд українсько-російських переговорів по Чорноморському флоту. Там у нас одне з питань - про зміну методики розрахунку коштів на соціальний розвиток міста. Ми доводимо, що цю методику треба змінити, і кількість грошей на соціальний розвиток підвищити», - сказав віце-губернатор.

ЖИВОДУЄВ не повідомив, скільки коштів згідно з розробленою методикою повинна перераховувати місту Росія. Він прогнозує, що учасники засідання сперечатимуться із цього приводу.

Раніше колишній голова Севастопольської МДА Валерій САРАТОВ заявляв, що сума передбачених міжурядовою угодою відрахувань з бюджету РФ на соціально-економічний розвиток міста (в останні декілька років у середньому до Севастополя з Росії через офіційний Київ надходить близько 30 млн. грн. на рік) має бути збільшена приблизно в 4 рази.

Він зазначав, що на сьогодні сума участі Росії в соцрозвитку Севастополя «прив`язана» до 12 тис. військових. Водночас, у міськадміністрації вважають, що до цієї кількості військових треба ще враховувати їх сім`ї і вільнонайманих громадян України, які працюють на підприємствах і в організаціях ЧФ. Таким чином, заявляв В.САРАТОВ, з ЧФ пов`язано близько 50 тисяч осіб, тобто, близько 15% населення міста.

Відповідно до міжурядової угоди про участь РФ у соціально-економічному розвитку Севастополя й інших місць базування ЧФ РФ на території України, у 2010 році до бюджету Севастополя з бюджету РФ надійшло понад 38 млн. грн. У 2011 році по цій лінії місто отримає, як передбачається, 41,2 млн. грн.