Яцубу відправили до Севастополя

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Володимира ЯЦУБУ головою Севастопольської міської державної адміністрації, звільнивши його з посади свого постійного представника в Автономній республіці Крим, яку той обіймав близько п`яти місяців. Тексти указів оприлюднені на сайті глави держави 7 червня.

Раніше, 1 червня, президент звільнив Валерія САРАТОВА з посади керівника МДА Севастополя, яку той обіймав трохи більше року. Екс-губернатор називає причинами свого звільнення підвищення у декілька разів тарифів на комунальні послуги, і, як наслідок, низький рейтинг серед севастопольців.

"Володимир ЯЦУБА - великий професіонал у справі державного управління, господарник з величезним досвідом. Я вважаю, що місту Севастополю повезло. Воно зможе реально розвиватися у рамках завдань з реформування, які ставить президент України Віктор ЯНУКОВИЧ", - вважає голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.