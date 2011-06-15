Якої пенсійної системи хотіли би для себе українці (опитування)

Майже половина українців віддає перевагу солідарній пенсійній системі, свідчать результати телефонного опитування на тему «Пенсійна реформа в Україні», проведеного Інститутом Горшеніна.

Відповідно до даних, більшість громадян України (77,1%) вважає, що Україні потрібна пенсійна реформа. З них більш як половина (52,3%) вибрали відповідь «точно потрібна», майже чверть (24,8%) - «швидше потрібна». Не бачать необхідності у пенсійній реформі 4,8% респондентів. З них 3,2% вважають, що реформа «швидше не потрібна», а 1,6% - «точно не потрібна». Важко відповісти на це запитання 18,1% респондентів.

На думку майже половини українців (43,2%), пенсійна система в Україні має бути солідарною (кошти на виплату пенсій беруться з податків працюючих громадян). Близько третини респондентів (33,2%) віддають перевагу накопичувальній системі (відрахування від зарплати накопичуються на спеціальних рахунках). Варіант «інше» обрали 3,4% респондентів, при цьому кожному п`ятому українцю (20,2%) важко було відповісти на це запитання.

Переважна більшість українців (80,1%) не розраховує на якісь додаткові джерела доходу, окрім державної пенсії, після настання пенсійного віку. При цьому розраховує на інші джерела кожний шостий респондент (15,3%), а 4,6% важко відповісти на запитання.

Більшість громадян України (68,3%) не робить нічого, щоб забезпечити себе матеріально після виходу на пенсію. Вкладають гроші у нерухомість, бізнес - 6,7% українців, 6,5% - розраховують на допомогу дітей або родичів, 6% - відкладають гроші про запас. Важко відповісти на це запитання 12,5% українців.

Інститут Горшеніна провів опитування з 11 по 13 червня. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон помешкання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.