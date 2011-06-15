Кримський спікер поїхав до Петербургу послухати Медведєва

Голова Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ на запрошення російської сторони візьме участь у XV Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який проходитиме з 16 по 18 червня під девізом «Лідери для нової ери», повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

Традиційно на першому засіданні форуму з вітальним словом виступить президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

На форумі планується обговорити роль ринків, що розвиваються, у формуванні нового образу світової економіки. Дискусійні майданчики будуть розподілені за трьома тематичними блоками: забезпечення глобального економічного росту, створення творчого капіталу в Росії і технології, що розширюють обрії.

Крім того, планується традиційна сесія з енергетики за участю світових експертів і керівників найбільших енергетичних компаній світу.

Цього року гостями форуму стануть президент Фінляндії Тар’я ХАЛОНЕН, прем`єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес САПАТЕРО, президент Індонезії Сусіло Бамбанг ЮДОЙНО. Очікується приїзд голови Китайської Народної Республіки Ху ЦЗІНЬТАО.

Петербурзький міжнародний економічний форум, який проводиться щорічно в північній столиці РФ, є одним з провідних світових дискусійних майданчиків, де обговорюються ключові питання глобальної економіки.