Економіку Криму та Севастополя треба синхронізувати - Джарти

Розвиток Севастополя має бути синхронізований із стратегією розвитку Криму, вважає голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.

«Ми повинні синхронізувати економічний розвиток автономії та міста Севастополя. Потрібно бачити спільну перспективу розвитку, вибудовувати спільну стратегію. Не повинно бути, приміром, одночасного будівництва портового контейнерного терміналу в Євпаторії й такого ж комплексу в Севастополі - це непотрібна, невиправдана конкуренція», - сказав ДЖАРТИ, якого цитує прес-служба кримського уряду.

Він нагадав, що до 1998 року у складі Верховної Ради Криму були представники Севастополя.

«Межа, що розділяє Крим і Севастополь, пролягла в думках, а не в економіці. В економіці її бути не повинно. Потрібно, щоб дії щодо розвитку Криму й Севастополя були спрямовані в одне русло, підсилювали й доповнювали одна одну», - сказав кримський прем`єр.