Кримський прем`єр виключає перетворення автономії на область

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ виключає перетворення автономної республіки на область.

«Немає жодних причин, щоб робити з автономії область… За даними соціологічних досліджень, які ми проводили, значна частина населення Криму висловлюється за автономний статус регіону - однак у складі держави Україна. Крим - це складний і чутливий організм, він вимагає ювелірних підходів і не терпить прямолінійних рішень», - сказав прем`єр-міністр автономії, коментуючи на прохання журналістів повідомлення окремих ЗМІ про можливе перетворення автономії на область.

ДЖАРТИ заявив, що парламент і уряд Криму працюють над зміцненням автономії і розширенням її повноважень як невід`ємної частини України

«Рада міністрів і Верховна Рада Криму роблять усе, щоб автономія була як ніколи міцною і сильною. Всі закони, які ми просуваємо у Верховній Раді України, спрямовані на зміцнення автономії Криму, розширення його повноважень, однак як невід`ємної частини України», - сказав голова уряду Криму, якого цитує прес-служба Радміну..

За словами ДЖАРТИ, на посилення виконавчої влади Криму спрямовано і закон «Про Раду міністрів АРК», яка перебуває на розгляді Верховної Ради України.