Прокуратура порушила 10 справ через дерібан "Укрпрофздравниці"

Органи прокуратури Криму у першій половині червня порушили десять кримінальних справ за фактами незаконних операцій з майном і землею оздоровчих установ системи «Укрпрофздравниці», а також незаконних фінансових операцій при організації діяльності її установ, повідомила прес-служба наглядового відомства.

Зокрема, порушено справу за фактом замаху на розтрату майна санаторію «Курпати». «Фірма-”інвестор”, що вклала у низку об`єктів санаторію 100 тисяч гривень, одержала право на їх викуп за ціною, заниженою на 20,2 мільйони гривень. Лише в результаті використання об`єктів, переданих в оренду за заниженою ціною, завдано збиток державі на суму 1,6 мільйони гривень», - зазначається у прес-релізі.

Також порушено справу за фактом ненадходження 4 млн. грн. орендних платежів у результаті передачі у користування за заниженою вартістю одного з корпусів санаторію «Україна», які були знижені в ціні на 12,7 млн. грн.

Заходи кримінально-правового реагування вжито за фактами порушень при здійсненні господарських операцій держпідприємства «Ялтакурорт» і санаторієм «Курпати», внаслідок чого до бюджету не надійшло податкових платежів на суму 1,2 млн. грн. і понад 0,5 млн. грн. відповідно.

Перевірки тривають.