Суд відмовився передавати завод як речовий доказ до Міноборони

Печерський районний суд Києва, який розглядає кримінальну справу колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА, відмовив у задоволенні клопотання прокуратури щодо передачі майна Феодосійського судномеханічного заводу (Крим) як речового доказу на зберігання до Міноборони.

Справу проти ІВАЩЕНКА було порушено 20 серпня 2010 року головним управлінням військових прокуратур генеральної прокуратури. ІВАЩЕНКО та арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судно механічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу. Щодо ІВАЩЕНКА було обрано запобіжний захід - взяття під варту. Генпрокуратура 1 листопада завершила розслідування справи.

Представники прокуратури у своєму клопотанні просили суд позитивно вирішити питання щодо передачі речових доказів на зберігання від ТОВ «Авіаінвест» до Міністерства оборони. Як зазначається у судовому рішенні, клопотання не може бути задоволене, оскільки власником майна є не Міністерство оборони, а ДП «Феодосійський судномеханічний завод».