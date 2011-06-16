Основним бойовим кораблем українських ВМС буде корвет

Корабель класу «корвет» буде основним бойовим кораблем українських ВМС, заявив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО в четвер журналістам у Севастопол.

«Ми знаємо, що кожна велика держава приділяє максимальну увагу розвитку флоту. І вже те, що з цього року ми все ж таки розпочали будувати наш, український, багатофункціональний корабель класу «корвет» - це дуже добре. Це надія на те, що Військово-морським чилам бути. Ми плануємо, що це буде основний бойовий корабель українських ВМС», - зазначив начальник Генштабу.

Він відзначив, що у ВМС України «на сьогодні в строю 15 бойових кораблів», тоді як ще рік тому їх було 7.

«За цей рік удвічі відновили технічний стан, боєздатність, це вже багато про що говорить», - сказав ПЕДЧЕНКО.