Прикордонники видворили з Криму турецьку браконьєрську шхуну

Катер морської охорони «Тернопіль» видворив за межі територіальних вод України затриману навесні за браконьєрство турецьку шхуну Nazar Balikcilic, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби країни.

Судно з двома членами екіпажу - громадянами Туреччини - і 20 кілометрами сіток на борту виявив наприкінці квітня в українських економічних водах корабель морської охорони «Миколаїв». Після цього шхуна перебувала під охороною прикордонників у Камишовій бухті Севастополя. Незаконні знаряддя лову було конфісковано.

Крім того, турецькі браконьєри добровільно компенсували Севастопольському загону морської охорони витрати на своє затримання в розмірі 177 тис. грн. До цієї суми включено вартість пального, витраченого кораблем «Миколаїв», і грошове забезпечення його екіпажу.