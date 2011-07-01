Українські морпіхи заступили на чергування в бойовій групі ЄС

Рота морської піхоти Військово-морських сил України заступила 1 липня у Криму на бойове чергування у бойовій тактичній групі Європейського Союзу HelBRoC, повідомив регіональний медіа-центр Міністерства оборони.

HelBRoC - скорочення від англійських назв країн (Греція, Болгарія, Румунія, Кіпр), що входять до складу південної тактичної групи ЄС. Створення бойової тактичної групи розпочалось у листопаді 2005 року. Україна пізніше підписала ноту щодо вступу до бойової групи в ролі третьої сторони.

Під час проведення церемонії у Криму поряд з державним прапором України та прапором ВМС під гімн Євросоюзу було піднято прапор ЄС.

«До 1 січня 2012 року в місці постійної дислокації рота морської піхоти несе бойове чергування. Сили негайного реагування ЄС залучатимуться у випадку надзвичайної або кризової ситуації. Передусім, мова йде про миротворчі операції - щодо примушення до миру, виконання гуманітарних місій, роззброєння незаконних збройних формувань тощо», - йдеться в прес-релізі.