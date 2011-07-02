Продаж сільгосп землі - в "одні руки" даватимуть 1,5 тисячі гектарів?

При продажу землі сільськогосподарського призначення один покупець зможе купити не більш як 1,5 тис. гектарів. Про це в ефірі то-шоу "Шустер-Live" в п`ятницю заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

"Придбання землі в одні руки буде обмежено", - сказав він.

За словами міністра, в середньому кожна людина зможе купити не більш як півтори тисячі гектарів землі, але загалом це залежатиме від того, в якій кліматичній зоні знаходитиметься земельна ділянка.

Крім того, додав ПРИСЯЖНЮК, покупець паю перед купівлею повинен буде оприлюднити свої доходи.

"Ми передбачаємо обов`язкове декларування доходів, щоб можна було купити земельний пай", - зауважив він.

За словами ПРИСЯЖНЮКА, нині в державі лунає дуже багато нарікань, що землю скуповуватимуть через підставних осіб.

"Я хотів би побачити, хто сьогодні готовий комусь дати даром 3-4 млн. грн. для купівлі землі, враховуючи, що пай приблизно 4 га", - сказав він.

ПРИСЯЖНЮК також зауважив, що уряд також пропонує низку механізмів із запобігання спекуляцій на ринку землі. За його словами, якщо особа захоче продати куплений пай, то "повиненна буде заплатити 100% мита в перший рік, 90% - в другій, і так до десятого року".

"Тобто економічно тебе поставлять в такі рамки, що перепродувати землю раніше ніж через 10 років буде економічно невигідно", - сказав він.