16 кораблів взяли участь у параді в День українського флоту

16 кораблів, катерів і суден взяли участь у параді кораблів у Севастопольській бухті до Дня флоту України, який є професійним святом не лише військових моряків, а й моряків морського і річкового флотів та щорічно відзначається у першу неділю липня.

Український флот на святі представляли, зокрема, фрегат «Гетьман Сагайдачній», великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», кораблі управління «Славутич», «Донбас» морський тральщик «Чернігів», середній десантний корабель «Кіровоград», корвет «Тернопіль».

Окрім кораблів і суден ВМС, до заходів залучили 2 корабля морської охорони Державної прикордонної служби України, рятувальне судно від Севастопольського морпорту, а також корабель Чорноморського флоту Росії.

Вранці на кораблях і у військових частинах Військово-морських сил України було урочисто піднято прапор ВМС і прапори розцвічування.

Після церемонії зустрічі командувачем українськими ВМС адміралом Віктором МАКСИМОВИМ голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА розпочався обхід парадного однострою кораблів, що вишикувалися на внутрішньому рейді Севастопольської бухти. На катері разом з ЛИТВИНИМ та МАКСИМОВИМ обхід строю кораблів здійснювали також міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, голова Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ, командувач Чорноморського флоту Росії віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ, голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир ЯЦУБА.

Усі вони потім піднялися на борт фрегата «Гетьман Сагайдачний», де голова Верховної Ради виступив з промовом, після чого відбулося нагородження моряків грамотами і цінними подарунками.

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