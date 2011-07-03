Литвин у Криму побачив, що Україна і Росія історично мають одну долю

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що свого часу недоцільно було розводити дати святкування Дня флоту України і Дня Військово-морського флоту Росії.

«Думаю, що не варто було свого часу ламати традиції, і День флоту був би День флоту». «Але так доля розпорядилася, що у нас різні держави, два флоти, але думаю, нічого не було б поганого, якби в один день було це свято», - сказав він журналістам у Севастополі.

За словами ЛИТВИНА, все одно обидві держави беруть участь у святкуваннях, і в неділю, в День флоту України, до Севастополя приїхав голова Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ.

На думку спікера Ради, Україну і Росію «об`єднує значно більше, ніж роз`єднує». «І при такому підході завжди можливий діалог, а головне - результат», - зазначив він.

У свою чергу ГРИЗЛОВ підкреслив, що сьогодні під час святкування Дня флоту України «в єдиному строю пройшли два взводи почесної варти - це були моряки України і Росії». «Думаю, що це показує нам, в якому напрямку й повинні розвиватися наші відносини. Ми історично маємо одну долю. Я думаю, що народи України та Росії і раніше, і зараз, і в майбутньому будуть народами-братами», - додав він.