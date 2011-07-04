СПУ вигнали з Соцінтерну

СПУ висловлює незгоду з прийнятим рішенням Ради Соцінтерну про виключення партії із Соціалістичного інтернаціоналу, заявив почесний голова СПУ Олександр МОРОЗ, повідомляє сайт політсили.

За словами МОРОЗА, підстава виключення - "за невідповідністю дій основоположним цінностям і принципам Інтернаціоналу" - не має жодного відношення до логіки функціонування і політичної діяльності СПУ.

МОРОЗ зазначив, що "про засідання Ради Соцінтерну, що відбулося в Афінах 1-2 липня, в партії стало відомо лише тепер", тобто рішення приймалося без запрошення українських соціалістів.

"Утиски щодо СПУ в Соцінтерні спостерігалися і раніше. Вони були наслідком свідомої дезінформації з боку деяких завсідників на заходах Соцінтерну з інших українських партій", - додав він.

Керівництво СПУ звернулося до президента Соцінтерну ПАПАНДРЕУ і генерального секретаря Соцінтерну АЯЛЛИ "з листом відповідного змісту".

У повідомленні зазначається, що це питання найближчим часом розгляне політвиконком СПУ. "Переконаний, помилкове рішення Соцінтерну буде відмінено", - наголосив МОРОЗ.